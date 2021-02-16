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أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

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أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: مصر أعظم وأكبر حضارة في التاريخ أكاديمية العلوم الروسية الأثرية: أعظم وأكبر حضارة في التاريخ

مصراوي Masrawy

02:02 ص الثلاثاء 16 فبراير 2021

الإسكندرية- (أ ش أ):

قالت بعثة مركز المصريات التابع لأكاديمية العلوم الروسية الأثرية، إن الحضارة المصرية أعظم وأكبر حضارة في التاريخ والعالم القديم، حيث أرست وأسست للعلوم والاختراعات وارتبطت بعلاقات قوية و عالمية منذ أقدم العصور.

وأضاف مدير مركز المصريات التابع لأكاديمية العلوم الروسية الأثرية سيرجي ايفانوف، في تصريحات صحفية، أن الحضارة والتاريخ المصري عظيما ومبهرا وملهما ، وأن وحضارتها تعطي دائما دروسا عظيمة للعالم ، كيف يواجه الإنسان الصعاب ويتغلب عليها ويحقق الإنجازات في كل وقت وزمان".

وأوضحت منسق مدير البعثات الروسية للمركز في مصر جالينا بيلوفا "نجد أن كل الاختراعات والابتكارات الأساسية والمختلفة، ومنها الورق والكتابة أصلها يرجع الحضارة المصرية".

وقال كل من إيفانوف وبيلوفا إن الحضارة والتاريخ المصري متفردًا ويرتبط بالحاضر أيضا، فكما حققت مصر إنجازات تاريخية في القدم فاستطاعت في الوقت الحالي أن تتغلب على الصعاب وتحقق نموا وتنمية وازدهار يشهد له الجميع".

كما أكدا قوة العلاقات التي تربط بين مصر وروسيا منذ أقدم عصور التاريخ، وأنه قد عثر في منذ خمس سنوات على كشف أثري، يتمثل في حجر على شكل سفينة منقوش عليه أسم الآلهة المصرية القديمة "إيزيس" مما يعكس ويؤكد قوة العلاقات بين الجانبين.

وتطرقا في تصريحاتهما إلى الحديث عن اكتشافات البعثة في الفيوم ،فقد عثرت على كشف اثري هام خلال أعمال المسح التي تنفذها ،بالتعاون مع الخبراء المصريين بموقع ديـر الـبـنات الأثري في واحة بمحافظة الفيوم على عملات معدنية "ذهبية"، وستستمر البعثة في مواسم عملها في المنطقة وإجراء الدراسات والأبحاث التي ستكشف المزيد من الحضارة المصرية القديمة.

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مصراوي Masrawy

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