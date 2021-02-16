لسوء الأحوال الجوية.. توقف حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس

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مصراوي Masrawy

كفرالشيخ- إسلام عمار:

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، توقف حركة الملاحة بميناء الصيد بالبرلس، أمام دخول، وخروج القوارب، والسفن، نظرًا لتوقع هيئة الأرصاد المصرية بارتفاع أمواج البحر المتوسط، عن الحد المسموح به لأعمال الصيد، من 4 إلي 6 أمتار.

ودعا محافظ كفر الشيخ، الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد، في البحر المتوسط، حفاظًا علي حياتهم، بسبب أرتفاع الأمواج، وشدة الرياح.

ووفق بيان محافظ كفرالشيخ، وجه المحافظ الأجهزة المعنية بالمحافظة، برفع درجة الاستعداد، لمواجهة أي تغيرات مناخية، واتخاذ جميع إجراءات الحيطة والحذر.