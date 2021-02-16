ضبط سائق "توكتوك" وعامل سرقا شاشتي عرض من مدرسة في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

الدقهلية - رامي محمود:

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر في محافظة الدقهلية من ضبط سائق "توكتوك" وعامل، سرقا شاشتي عرض 65 بوصة من داخل فصول مدرسة "السيد سويلم الثانوية بنات" بقرية الرياض التابعة لمركز منية النصر.

تلقى مدير أمن الدقهلية اللواء رأفت عبد الباعث إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ لمركز شرطة منية النصر من السيد صالح محمد ضيف، 50 عامًا، مدير مدرسة السيد سويلم الثانوية بنات الكائنة بقرية الرياض، باكتشافه سرقة عدد "٢" شاشة ٦٥ بوصة من داخل الفصول بالمدرسة.

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة منية النصر إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المدرسة على مساحة حوالي 4000 م مسورة بسور بارتفاع حوالي ه.١ متر يداخلها مبني مكون من ٤ طوابق على مساحة حوالي ٤٠٠ متر.

تبين عدم وجود شاشتين كلا منها ٦٥ بوصة داخل فصلين بالطابق الثالث، وتبين عدم وجود أي آثار عنف، حيث قرر مدير المدرسة ان جميع الفصول مفتوحة ولا يوجد عليها أقفال.

وبتكثيف جهود البحث أمكن التوصل الي أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من كريم الحسيني ابراهيم الناغي، ١٩ عامًا، عامل، ومقيم قرية "الرياض" دائرة مركز منية النصر و محمد السعيد إبراهيم عبد الله، ١٩ عامًا، سائق "توكتوك" ومقيم بدات العنوان.

بتقنين الإجراءات جرى ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة وقيامهما بتسلق السور الخارجي للمدرسة والدلوف للداخل وصعود مبنى الفصول الدراسية عن طريق تسلق المواسير وصولاً لطرقة الطابق الثالث والدلوف لداخل الفصول وسرقة الشاشتين المشار إليهما ووضعهعا بـ"التوكتوك" قيادة الثاني والتصرف فيهما بالبيع للمدعو صلاح طلعت عبد الحميد عبده، ٤٠ عامًا، تاجر أدوات منزلية، ومقيم قرية " النزل " دائرة المركز بمبلغ ٨٠٠٠ جنيهًا "سيىء النية"، حيث أمكن ضبطه والمسروقات بإرشادهما والتوك توك المستخدم في ارتكاب الواقعة.

حرر بذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.​