​صرف رحالة الصعيد وحماره من نقطة شرطة قلوصنا بالمنيا

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

صرفت أجهزة الأمن داخل محافظة المنيا، بهاء الدين على محمد علي، وشهرته بهاء العمدة، وحماره الذي يخوض به رحلة استكشافية داخل محافظات الصعيد من الجيزة إلى أسوان. حيث جرى التحفظ عليه والحمار داخل نقطة شرطة بمركز سمالوط شمالي، بعد أن كسر الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

قال بهاء، في تصريحات لمصراوي، إنه أثناء تواجده داخل قرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط، كان أحد الضباط يجري جولة تفقدية، وحينما وجده يجلس مع بعض الأهالي، سأله عن هويته ثم اصطحبه إلى نقطة الشرطة ومعه الحمار، وبعد الاستفسار عن سبب تواجده تقرر صرفه، بينما طُلب منه إبلاغ الأهالي بهويته وسبب تواجده في كل قرية يصل إليها.

وصل بهاء الدين علي محمد، صاحب الـ 29 عامًا، إلى محافظة المنيا، وتحديدًا إلى مركز مطاي شمال المحافظة، أمس الأحد، وهو يتنقل على حماره، الذي بدأ معه رحلته قبل 8 أيام، عندما انطلق من محافظة الجيزة، موضحًا أن رحلته من المتوقع أن تستغرق شهرًا كاملاً، تنتهي في محافظة أسوان.

وكانت مصادر أمنية في المنيا أشارت، لـ"مصراوي"، أن الشاب بهاء الدين علي تسبب أثناء زيارته المحافظة في خلق تجمعات كبيرة من المواطنين الذين سعوا للقائه، دون الالتفات للإجراءات الاحترازية التي تمنع التجمعات، فضلاً عن عدم حمله تصاريح برحلته.

منذ بدأ بهاء رحلته رافقته سيارة (7 راكب)، مجهزة بما يحتاجه وحماره من مآكل ومشرب، بينما يستخدم في رحلته لقطات الفيديو والبث المباشر لتوثيق المحطات التي يمر بها.

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