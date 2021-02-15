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إطلاق اسم البدري فرغلي على أحد شوارع بورسعيد

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إطلاق اسم البدري فرغلي على أحد شوارع بورسعيد إطلاق اسم البدري فرغلي على أحد شوارع بورسعيد

مصراوي Masrawy

10:58 م الإثنين 15 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قرر محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان إطلاق اسم البرلماني الراحل رئيس اتحاد أصحاب المعاشات البدري فرغلي على أحد شوارع المحافظة، ذلك وفق ما نقل المخرج محمد الدسوقي المستشار الثقافي للمحافظ.

أشار المستشار الثقافي إلى أنه سيجرى الحصول على موافقة أعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة عقب عرضه عليهم في أول اجتماع للمجلس.

وشيع أهالي بورسعيد، عصر اليوم، جثمان البرلماني الراحل من المسجد العباسي في حي العرب، حاملينه على الأعناق سيرًا على الأقدام من المسجد مرورًا بشارع أوجيني الذي يتواجد فيه مقره، حيث كان يستقبل المواطنين طوال السنوات الماضية على أحد المقاهي الشهيرة. وقد سجي جسده بمقابر الأسرة في شارع كسرى.

ولد البدري فرغلي في محافظة بورسعيد عام 1947 في حي العرب، وبدأ العمل بميناء بورسعيد وكان عمره 12 سنة.

نجح البدري فرغلي في كل الانتخابات النقابية حتى سن التقاعد للمعاش، وظل عضوًا بمجلس الشعب لمدة 4 دورات كاملة، حصل خلالها على لقب زعيم المعارضة الشعبية، كما خاض معركة للمطالبة بحقوق أصحاب المعاشات عبر رئاسته لاتحاد أصحاب المعاشات. ​

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