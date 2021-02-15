كسر إجراءات كورونا.. أمن المنيا يتحفظ على رحالة الصعيد وحماره

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مصراوي Masrawy

المنيا - محمد النادي:

ألقت أجهزة الأمن في محافظة المنيا، اليوم الإثنين، القبض على بهاء الدين علي محمد علي، وشهرته بهاء العمدة، وحماره الذي يخوض به رحلة استكشافية داخل محافظات الصعيد من الجيزة إلى أسوان. حيث جرى التحفظ عليه والحمار داخل نقطة شرطة بمركز سمالوط شمالي، لكسره الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

أوضحت مصادر أمنية، لـ"مصراوي"، أن الشاب بهاء الدين علي تسبب أثناء زيارته المحافظة في خلق تجمعات كبيرة من المواطنين الذين سعوا للقائه، دون الالتفات للإجراءات الاحترازية التي تمنع التجمعات، فضلاً عن عدم حمله تصاريح برحلته.

وصل بهاء صاحب الـ 29 عامًا إلى محافظة المنيا، أمس الأحد، وزار مركز مطاي شمالي المحافظة، متنقلاً على ظهر حماره الخاص، في رحلة أعلن عنها 6 فبراير الجاري. وقال إنها قد تستغرق شهرًا بهدف توثيق الثقافات والعادات والتقاليد المختلفة في كل مركز وقرية في صعيد مصر.

ومنذ بدأ بهاء رحلته رافقته سيارة (7 راكب)، مجهزة بما يحتاجه وحماره من مآكل ومشرب، بينما يستخدم في رحلته لقطات الفيديو والبث المباشر لتوثيق المحطات التي يمر بها.

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