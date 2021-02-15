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بالصور.. عزاء البرلماني السابق البدري فرغلي في بورسعيد

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بالصور.. عزاء البرلماني السابق البدري فرغلي في بورسعيد بالصور.. عزاء البرلماني السابق البدري فرغلي في بورسعيد

مصراوي Masrawy

09:30 م الإثنين 15 فبراير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أقيم بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الإثنين، عزاء البرلماني السابق البدري فرغلي، وذلك أمام منزله بشارع محمد علي، والذي توفي صباح اليوم عن عمر يناهز 74 عامًا.

وتوافد أهالي بورسعيد وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية على منزل البرلماني الراحل لتقديم واجب العزاء.

وشيع أهالي بورسعيد، عصر اليوم، جثمان البرلماني الراحل من المسجد العباسي في حي العرب، حاملينه على الأعناق سيرًا على الأقدام من المسجد مرورًا بشارع أوجيني الذي يتواجد فيه مقره الذي كان يستقبل فيه المواطنين طوال السنوات الماضية على أحد المقاهي الشهيرة، قبل أن يضعوه داخل سيارة إسعاف صوب مثواه الأخير بمقابر الأسرة في شارع كسرى.

وولد البدري فرغلي، في محافظة بورسعيد عام 1947 في حي العرب، وبدأ العمل بميناء بورسعيد وكان عمره 12 سنة، ونجح في كل الانتخابات النقابية حتى سن التقاعد إلى المعاش، وظل عضوًا بمجلس الشعب لمدة 4 دورات كاملة نال خلالها احترام البرلمان، وحصل على لقب زعيم المعارضة الشعبية، وخاض معركة للمطالبة بحقوق أصحاب المعاشات عبر رئاسته لاتحاد أصحاب المعاشات. ​

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