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بالصور.. تعليم أسوان تطلق مبادرة "الالتزام والقدوة" لتحفيز العاملين

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بالصور.. تعليم أسوان تطلق مبادرة "الالتزام والقدوة" لتحفيز العاملين بالصور.. تعليم أسوان تطلق مبادرة "الالتزام والقدوة" لتحفيز العاملين

مصراوي Masrawy

09:23 م الإثنين 15 فبراير 2021

أسوان - إيهاب عمران:

أطلقت إدارة التخطيط والمشروعات بمديرية التربية والتعليم في أسوان، مبادرة الالتزام والقدوة، والتي يجرى تنفيذها بديوان المديرية لتحفيز العاملين.

قالت الدكتورة صفاء حامد، مدير إدارة التخطيط بمديرية التربية والتعليم بأسوان، إن المبادرة تستهدف تحفيز العاملين على ميثاق العمل الوظيفي والتفاني في العمل، واتخاذ المثل والقدوة الحسنة للعاملين بالمديرية، وإضفاء روح الجدية والإخلاص فى العمل، وذلك من خلال قيام اللجنة المشكلة برصد دخول أول موظف وأول موظفة إلى ديوان المديرية، وتكريمهم بهدايا قيمة مقدمة من إدارة التخطيط والمشروعات باعتبارهم نموذج مشرف.

وأضافت أنه جرى تطبيق المبادرة من اليوم، وقام وكيل وزارة التربية والتعليم بتكريم أول موظفين حضرا للمديرية، وهما عمرو امبابى مدير إدارة التعليم الخاص، و هناء عبده مدير إدارة التغذية.

وأشار الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أنه سيجري تنفيذ المبادرة خلال شهري فبراير ومارس بديوان المديرية، على أن يجري تعميمها بدواوين الإدارات التعليمية بعد ذلك، لتحفيز العاملين على الحضور باكرًا، وسوف تقوم اللجنة باختيار يوم كل أسبوع بشكل مفاجىء ومقنن من قبل اللجنة لتطبيق المبادرة.​

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