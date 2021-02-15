أخبار عاجلة

التعاون يكشف حجم إصابة ساندرو مانويل ومدة غيابه -
وَهْم المعرفة -
الزميل "نواف الحريص" في القفص الذهبي -
بعد 36 عامًا مع إذاعة القرآن الكريم والفتاوى.. ما الذي أبكي “الرميح” وما رسالته للمذيعين الشباب؟ -
مخالفات مرورية وتموينية.. جهود الداخلية على مستوى الجمهورية في أسبوع (فيديو) -
"مجتمع رقمي آمن".. الأقصر تشارك في مبادرة وزارة الاتصالات -
رئيس "الرئاسي الليبي": على اللجنة العسكرية تأمين جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة -
الأول من نوعه.. نقيب الإعلاميين: إلغاء تصريح مزاولة المهنة لـ"تامر أمين" ممتد -
"الإعلاميين": إلغاء تصريح مزاولة المهنة لتامر أمين لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي -
الكويت تمدد قرار منع دخول غير المواطنين إلى البلاد حتى إشعار آخر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط 24 طن دواجن مجهولة المصدر في كفرالشيخ

Print
بالصور.. ضبط 24 طن دواجن مجهولة المصدر في كفرالشيخ بالصور.. ضبط 24 طن دواجن مجهولة المصدر في كفرالشيخ

مصراوي Masrawy

08:41 م الإثنين 15 فبراير 2021

كفرالشيخ - إسلام عمار:

ضبطت مديرية في كفرالشيخ، اليوم الإثنين، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، والطب البيطري بالمحافظة، ومجلس مدينة بيلا، كميات كبيرة من الدواجن مجهولة المصدر، والمذبوحة خارج المجزر بمدينة بيلا في كفرالشيخ.

كانت لجنة مشكلة من رجب نايل رئيس جهاز حماية المستهلك، وعضوية رضا داود، وحمدي النوساني بجهاز الرقابة التموينية، والدكتور رامي سلامة بالطب البيطري، وأعضاء جهاز حماية المستهلك، ومجلس مدينة بيلا، وذلك للمرور علي الأسواق والمحال التجارية والمجازر بمدينة بيلا وضبط المخالفين منهم.

أسفرت الحملة عن ضبط 23 طن دواجن مذبوحة دون إشراف طبي بيطري عليها، وبدون أي فواتير تدل على مصدرها، داخل مجزر بمدينة بيلا تمهيدًا لعرضها وطرحها للبيع بالأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك.

جرى التحفظ على كميات الدجاج المضبوطة، تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لصدور قرار بشأنها. وحرر بذلك المحضر رقم 330 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارى قسم شرطة بيلا، فيما جرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

شبكة عيون الإخبارية