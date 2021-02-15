بالصور.. ضبط 24 طن دواجن مجهولة المصدر في كفرالشيخ

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مصراوي Masrawy

كفرالشيخ - إسلام عمار:

ضبطت مديرية التموين في كفرالشيخ، اليوم الإثنين، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، والطب البيطري بالمحافظة، ومجلس مدينة بيلا، كميات كبيرة من الدواجن مجهولة المصدر، والمذبوحة خارج المجزر بمدينة بيلا في كفرالشيخ.

كانت لجنة مشكلة من رجب نايل رئيس جهاز حماية المستهلك، وعضوية رضا داود، وحمدي النوساني بجهاز الرقابة التموينية، والدكتور رامي سلامة بالطب البيطري، وأعضاء جهاز حماية المستهلك، ومجلس مدينة بيلا، وذلك للمرور علي الأسواق والمحال التجارية والمجازر بمدينة بيلا وضبط المخالفين منهم.

أسفرت الحملة عن ضبط 23 طن دواجن مذبوحة دون إشراف طبي بيطري عليها، وبدون أي فواتير تدل على مصدرها، داخل مجزر بمدينة بيلا تمهيدًا لعرضها وطرحها للبيع بالأسواق، بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك.

جرى التحفظ على كميات الدجاج المضبوطة، تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدًا لصدور قرار بشأنها. وحرر بذلك المحضر رقم 330 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارى قسم شرطة بيلا، فيما جرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.​