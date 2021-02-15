أخبار عاجلة

التعاون يكشف حجم إصابة ساندرو مانويل ومدة غيابه -
وَهْم المعرفة -
الزميل "نواف الحريص" في القفص الذهبي -
بعد 36 عامًا مع إذاعة القرآن الكريم والفتاوى.. ما الذي أبكي “الرميح” وما رسالته للمذيعين الشباب؟ -
مخالفات مرورية وتموينية.. جهود الداخلية على مستوى الجمهورية في أسبوع (فيديو) -
"مجتمع رقمي آمن".. الأقصر تشارك في مبادرة وزارة الاتصالات -
رئيس "الرئاسي الليبي": على اللجنة العسكرية تأمين جلسة البرلمان لمنح الثقة للحكومة -
الأول من نوعه.. نقيب الإعلاميين: إلغاء تصريح مزاولة المهنة لـ"تامر أمين" ممتد -
"الإعلاميين": إلغاء تصريح مزاولة المهنة لتامر أمين لمخالفته ميثاق الشرف الإعلامي -
الكويت تمدد قرار منع دخول غير المواطنين إلى البلاد حتى إشعار آخر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ بني سويف يحتوي أزمة تعدي مواطن على طبيب بقرية الميمون

Print
محافظ بني سويف يحتوي أزمة تعدي مواطن على طبيب بقرية الميمون محافظ بني سويف يحتوي أزمة تعدي مواطن على طبيب بقرية الميمون

مصراوي Masrawy

08:19 م الإثنين 15 فبراير 2021

بني سويف - حمدي سليمان:

عقد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم الإثنين بمكتبه، جلسة صلح لاحتواء أزمة تعدي مواطن على طبيب في قرية الميمون.

كانت زوجة المواطن مريضة وملازمة للفراش لوقت طويل، وكان الطبيب طرف هذه الأزمة يتابع حالتها، بينما استدعاه المواطن للكشف عليها. طلب الطبيب نقل المريضة بشكل فوري إلى المستشفى، قبل أن يتلقى المواطن نبأ وفاة زوجته وكان لا يزال أمام منزل الطبيب.

اتسشاط المواطن غضبًا واعتدى على سيارة الطبيب وناله بالسب والقذف، قبل تدخل بعض الأهالي للحيلولة دون تفاقم الأمر.

حضر جلسة الصلح النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، والمحاسب محمد بكري رئيس المدينة، وشريف ياسين رئيس مجلس قروي الميمون. وخلال الجلسة أوضح الطبيب وجهة نظره للمواطن وأنه لم يتأخر عن أداء واجبه المهني في المقام الأول وتجاه أحد جيرانه من ناحية أخرى. بينما تقدم المواطن باعتذاره للطبيب. وأعرب عن أسفه وتقبل الطبيب اعتذاره وقدم له واجب العزاء.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

شبكة عيون الإخبارية