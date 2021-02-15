محافظ بني سويف يحتوي أزمة تعدي مواطن على طبيب بقرية الميمون

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مصراوي Masrawy

بني سويف - حمدي سليمان:

عقد محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم الإثنين بمكتبه، جلسة صلح لاحتواء أزمة تعدي مواطن على طبيب في قرية الميمون.

كانت زوجة المواطن مريضة وملازمة للفراش لوقت طويل، وكان الطبيب طرف هذه الأزمة يتابع حالتها، بينما استدعاه المواطن للكشف عليها. طلب الطبيب نقل المريضة بشكل فوري إلى المستشفى، قبل أن يتلقى المواطن نبأ وفاة زوجته وكان لا يزال أمام منزل الطبيب.

اتسشاط المواطن غضبًا واعتدى على سيارة الطبيب وناله بالسب والقذف، قبل تدخل بعض الأهالي للحيلولة دون تفاقم الأمر.

حضر جلسة الصلح النائب أحمد محسن عضو مجلس الشيوخ، والمحاسب محمد بكري رئيس المدينة، وشريف ياسين رئيس مجلس قروي الميمون. وخلال الجلسة أوضح الطبيب وجهة نظره للمواطن وأنه لم يتأخر عن أداء واجبه المهني في المقام الأول وتجاه أحد جيرانه من ناحية أخرى. بينما تقدم المواطن باعتذاره للطبيب. وأعرب عن أسفه وتقبل الطبيب اعتذاره وقدم له واجب العزاء.​