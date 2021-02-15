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آثار الإسكندرية: إتمام 80% من مشروع تخفيض المياه الجوفية بمنطقة أبومينا الأثرية (صور)

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آثار الإسكندرية: إتمام 80% من مشروع تخفيض المياه الجوفية بمنطقة أبومينا الأثرية (صور) آثار الإسكندرية: إتمام 80% من مشروع تخفيض المياه الجوفية بمنطقة أبومينا الأثرية (صور)

مصراوي Masrawy

07:51 م الإثنين 15 فبراير 2021

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلن محمد متولي مدير عام منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي، اليوم الإثنين، إنجاز ما نسبته 80% من مشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية بمنطقة أبومينا الأثرية في برج العرب غربي المحافظة. بينما أوضح أن المشروع يتضمن أيضًا إزالة الحشائش الموجودة داخل حرم المنطقة الآثرية.

بدأ قطاع المشروعات في وزارة الآثار المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة أبو مينا الأثرية بمنطقة برج العرب غربي الإسكندرية في عام 2019. ذلك بهدف حمايتها من المياه الجوفية ورفع المنطقة من القائمة الحمراء في منظمة اليونسكو الخاصة بالمناطق المهددة.

وتقع منطقة أبو مينا الأثرية في برج العرب غربي مدينة الإسكندرية، وتضم مجموعة من الآثار القبطية وكنائس وأديرة. وكانت فيما مضي قرية صغيرة تضم مدفن القديس مينا. وفي العصور الوسطي المبكرة كانت أهم مركز مسيحي للحج في .

جرى اكتشاف هذا الموقع في العام 1905 على يد عالم الآثار الألماني "كوفمان". وفي عام 1907 تمكن من الكشف عن أجزاء كبيرة أخرى منه. بينما في عام 1979 قررت لجنة اليونسكو إدراجه ضمن "قائمة التراث العالمي"، ليصبح واحدًا من أهم الأماكن التاريخية بمصر.

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