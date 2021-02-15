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محافظ أسوان يعتمد المخطط التفصيلي لمدينتي كوم أمبو ودراو

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محافظ أسوان يعتمد المخطط التفصيلي لمدينتي كوم أمبو ودراو محافظ أسوان يعتمد المخطط التفصيلي لمدينتي كوم أمبو ودراو

مصراوي Masrawy

07:44 م الإثنين 15 فبراير 2021

أسوان - إيهاب عمران:

اعتمد محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، اليوم الإثنين، المخططات التفصيلية لمدينتي كوم أمبو ودراو. ذلك في أعقاب موافقة الجهات المختصة على تعديل قيود الارتفاع المسموح به إلى 12 مترًا من مستوى سطح الأرض، لعدد 7 قرى، هي: نجوع الشطب بمركز دراو، أدندان، ودار السلام، وبلانة بمركز نصر النوبة، بالإضافة إلى منيحة والعباسية وسبعة قبلي بمركز كوم أمبو.

جاء ذلك أثناء عرض اللوحات النهائية على محافظ أسوان، والذى وجه بسرعة إعداد واعتماد باقي المخططات التفصيلية لمدن المحافظة، من خلال التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة ومعتمدة من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

جدير بالذكر أن مشروع المخطط التفصيلي لمدينتي كوم أمبو ودراو أعدها المكتب الاستشاري المعتمد بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، وذلك بالتعاون مع المختصين بالوحدات المحلية وإدارة التخطيط العمراني في المحافظة، وبدعم فني من إقليم جنوب الصعيد التابع للهيئة.

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