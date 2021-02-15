رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ في محافظة جنوب سيناء

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم اجتماعًا بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، لوضع خطة لمجابهة أي احتمالات حدوث السيول خلال الفترة المقبلة.

وطالب المحافظ مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، بإعداد تقرير يومى مفصل عن مدى استعداد أجهزة المحافظة ومعداتها بكافة المدن خلال الفترة المقبلة، ورفع درجة الاستعداد لمجابهة الأخطار المتوقعة، وسرعة التحرك من قبل كافة الأجهزة المعنية للحد من الخسائر خلال حدوث أي طوارئ، حفاظًا علي أرواح المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة.

كما أجرى المحافظ اليوم جولة تفقدية بمدينة الطور لمتابعة أعمال رفع كفاءة مسجد السلام، بجوار المديرية المالية بتكلفة تصل إلى 2 مليون جنيه، والمقام علي مساحة 900 متر، تمهيداً لافتتاحها في العيد القومي للمحافظة في مارس المقبل.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطوير تتضمن محارة ودهان الواجهات الخارجية للمسجد، ودهان وتركيب الرخام بالصحن الداخلي للمسجد، وتصنيع عدد 2 قبة للمسجد، وتغير شبكة الكهرباء، وأعمال اللاند سكيب، ورفع كفاءة دار المناسبات المجاورة والتابعة للمسجد، ورفع كفاءة دورات المياه، تحت إشراف وتنفيذ مديرية الإسكان بالمحافظة.