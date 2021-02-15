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"كنا عاوزين فلوس".. ننشر اعترافات المتهمين ببيع طفلتهما في شبرا

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"كنا عاوزين فلوس".. ننشر اعترافات المتهمين ببيع طفلتهما في شبرا "كنا عاوزين فلوس".. ننشر اعترافات المتهمين ببيع طفلتهما في شبرا

مصراوي Masrawy

06:07 م الإثنين 15 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:
أدلى الزوجان المتهمان بعرض طفلتهما الرضيعة البالغة من العمر 6 أشهر، في شبرا الخيمة، للبيع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، باعترفات تفصيلية أمام جهات التحقيق.
وأكد المتهمان أنهما لديهما طفل آخر يبلغ من العمر عامين، وأنهما كانا في حاجة شديدة إلى المال جاءت فكرة عرض الطفلة للبيع نظير مبلغ 50 ألف جنيه.
وأضاف المتهمان، أنهما اتفقا على كتابة منشور على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، بشرط أن من يقوم بشراء الطفلة من أسرة طيبة، وأن يتمكنوا من رؤيتها، وأن الحاجة للمال كانت الدافع وراء ذلك.
وتلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا بقيام زوجين، بعرض طفلتهما الرضيعة البالغة من العمر 6 شهور للبيع، على صفحات التواصل الاجتماعي فيس بوك.
جرى التنسيق مع إدارة الهجرة غير الشرعية بوزارة الداخلية، وضباط مباحث القليوبية، وجرى ضبط الزوجين وهما "ع.ا"، وزوجته "ر.ر"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 2648 جنح أول شبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق.

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