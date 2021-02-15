صور.. محافظ قنا يفتتح مركز الخدمات التموينية المطور في قرية الجبلاو

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مصراوي Masrawy

قنا - عبد الرحمن القرشي:

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا مركز الخدمات التموينية المطور بقرية الجبلاو بمدينة قنا، وذلك في حضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد بالمحافظة وأحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

وأكد محافظ قنا أن افتتاح مركز الخدمات التموينية بالجبلاو يعد حلقة في سلسلة الافتتاحات التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية، إذ جرى افتتاح 8 مراكز تموينية بعد الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها بتكلفة مالية تتخطى 8 ملايين جنيه.

مشيرًا إلى أن هناك 5 مراكز أخرى يجري افتتاحها مستقبلا، وذلك تنفيذا لخطة الدولة الخاصة بالتحول الرقمي بما يساهم في حصول المواطنين على الخدمات التموينية الخاصة بهم في سهولة ويسر.

وأشار وكيل وزارة التموين إن المركز يخدم حوالي 17 ألف نسمة من أهالي القرية، وأنه يقدم حزمة من الخدمات الخاصة باستخراج "بدل فاقد وتالف - إصدار فصل اجتماعي - إضافة الزوجة - وتحويل البطاقة من محافظة إلى أخرى - الخصم - الإلغاء - التظلمات" من خلال منظومة إلكترونية موحدة.