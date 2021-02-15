صور.. محافظ المنيا يستمع لمطالب أهالي قرية "جريس"

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مصراوي Masrawy

المنيا – محمد النادي:

استمع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لمطالب واحتياجات أهالي قرية جريس التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب المحافظة، من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتطوير الريف المصري، وذلك خلال لقاء عقده معهم، اليوم الاثنين.

وتمثلت احتياجات ومشكلات أهالي جريس في عدد من المشاكل الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة، وتدعيم قطاع الكهرباء، ومد شبكات الصرف الصحي، وإنشاء مدرسة ثانوي بالقرية.

شدّد المحافظ، على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لوضع خطة متكاملة للتطوير والعمل على رصد الاحتياجات الفعلية والملحة بالقطاعات الخدمية والتنموية والتركيز على الخدمات التي تستهدف أكبر عدد من المواطنين، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تشمل كافة القطاعات الخدمية المتعلقة بصورة مباشرة بحياة المواطنين والتي تحقق المصلحة العامة لهم.

وأوضح القاضي، أن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري، تستهدف 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة وهي مراكز "أبوقرقاص، وملوي، وديرمواس، ومغاغة، والعدوة "، بتكلفة تصل تقريبًا الى 22 مليار جنيه؛ لرفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتعليم ووحدات صحية.

وتفقد المحافظ، خلال جولته بالقرية أعمال توسعة مدرسة جريس الابتدائية بطاقة 16 فصلًا، ومشروع إنشاء صرف صحي جريس، ومشروع مد وتدعيم وتغيير أقطار شبكات المياه بالقرية.