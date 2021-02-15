ردود أفعال إيجابية بين أسر ضحايا مذبحة داعش بسبب فيلم السرب

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مصراوي Masrawy

المنيا – محمد النادي:

ردود أفعال إيجابية بين أهالي وأسر ضحايا المذبحة الذي قام بها تنظيم داعش الإرهابي، ضد 20 من أبناء قرى مركز سمالوط شمال محافظة المنيا، عام 2015 أثناء عملهم داخل الأراضي الليبية.

وقالت أسرة الشهيد أبانوب عياد، أحد ضحايا الحادث، إن الفيلم الذي يتناول العمل البطولي الذي قامت به القوات الجوية عقب وقوع الحادث، وأضاف يوسف عياد، شقيق الشهيد أبانوب، أن الفيلم سيكون ذكرى لواقع عايشناه جميعًا، وأن الإعلان عنه جاء تزامنًا مع الذكرى السادسة للمذبحة.

وقالت أسرة الشهيد تاوضروس يوسف تاوضروس، إن الفيلم سيكون له مردود نفسي كبير علي ابناء الشهداء الذين كان معظمهم صغارا وقت الحادث، مطالبين بعرضه داخل كنيسة شهداء الوطن والإيمان.

وفيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، وهو من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة كل من: أحمد السقا والفنانة هند صبري، والنجمة منى زكى، ودياب، وكريم فهمي، وآسر ياسين، وانضم شريف منير، ومحمود عبد المغني مؤخرًا لقائمة ضيوف شرف الفيلم.

وكانت مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس، نظمت برئاسة مطرانها الأنبا بفنتيوس، مساء أمس الأحد، التذكار السادس لليلة عيد الذكرى السنوية لاستشهاد أبناء مصر بليبيا والذين ذبحوا علي أيدي تنظيم داعش الإرهابي، والذين ينتمي معظمهم لإيبارشية سمالوط.

ترأس الصلوات الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط، ولفيف من الآباء الكهنة، وأسر الشهداء وعدد من الزوار، وذلك بكنيسة الإيمان والوطن، التي تحتوي علي رفاتهم .

وكان مطران سمالوط، ألغي نهضات عيد شهداء ليبيا الذي كان مقرر لها أن تبدأ الأول من فبراير وتستمر حتى عيد استشهاد أقباط ليبيا يوم 15 فبراير، وذلك بسبب الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا وحرصا على سلامة المصلين لاسيما أن نهضات الشهداء تشهد زحام كبير.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بإنشاء كنيسة بقرية العور تحمل اسم شهداء الوطن والإيمان بليبيا، الذين قتلوا على يد تنظيم "داعش" الإرهابي مطلع عام 2015، وذلك تكريمًا وتخليدًا لهم، وتُعد أول كنيسة في مصر تحمل أسم "الإيمان والوطن" وهي في الوقت ذاته أول كنيسة يأمر بها رئيس جمهورية تقديرًا لشجاعة وصمود أبناء مصر العشرون التي سالت دمائهم علي أرض غربتهم بليبيا علي أيدي تنظيم داعش الإرهابي معلنين صمودهم في إيمانهم القبطي والانتماء لوطنهم مصر لآخر قطرة في دمائهم بشجاعة تحدث عنها العالم أجمع، كما تعد الكنيسة الأولى التي تولت القوات المسلحة بنائها، وبدأ العمل بها في أبريل 2015، أي بعد الواقعة الأليمة بشهرين فقط، حينما أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاءها..