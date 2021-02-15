بحضور محافظ بورسعيد.. تشييع جثمان البدري فرغلي لمثواه الأخير (صور)

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

شيع أهالي محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، جثمان البرلماني السابق البدري فرغلي، إلى مثواه الأخير في مقابر المحافظة بشارع كسرى، والذي توفى صباح اليوم عن عمر يناهز 74 عامًا.

وتواجد أثناء تشييع جثمان البرلماني الراحل المحافظ اللواء عادل الغضبان، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية والشعبية، والآلاف من أهالي بورسعيد.

كان المشيعون تحركوا حاملين جثمان البرلماني السابق سيرًا على الأقدام من المسجد مرورًا بشارع أوجيني في حي العرب الذي يتواجد فيه مقره الذي كان يستقبل فيه المواطنين على أحد المقاهي الشهيرة، قبل أن يضعوه داخل سيارة إسعاف صوب مثواه الأخير.

ولد البدري فرغلي، في محافظة بورسعيد عام 1947 في حي العرب، وبدأ العمل بميناء بورسعيد وعمره 12 سنة، ونجح في كل الانتخابات النقابية حتى سن التقاعد إلى المعاش، وظل عضوًا بمجلس الشعب لمدة 4 دورات كاملة نال خلالها احترام البرلمان، وحصل على لقب زعيم المعارضة الشعبية، وخاض معركة للمطالبة بحقوق أصحاب المعاشات عبر رئاسته لاتحاد أصحاب المعاشات.