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صور.. حملة لرش وتعقيم أحياء مدينة العريش

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صور.. حملة لرش وتعقيم أحياء مدينة العريش صور.. حملة لرش وتعقيم أحياء مدينة العريش

مصراوي Masrawy

04:48 م الإثنين 15 فبراير 2021

شمال سيناء - أشرف سويلم:

نفذت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا في العريش، اليوم حملة تعقيم ورش لبعض أحياء مدينة العريش وقامت الحملة بتغطية حى العبور بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب

كما جرى تغطية محطات الصرف الصحي في حي العبور وبعض العمارات السكنية التي يوجد بها طفح صرف صحي بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض، وذلك من خلال فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش برئاسة وإشراف مهندس صبحي الفرماوي رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش وأعضاء الفريق.

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