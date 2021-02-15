محافظ دمياط تبحث تنظيم عملية مرور "سيارات السرفيس"

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعاً اليوم الإثنين، مع اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

وناقشت المحافظ محاور عملية تنظيم مرور سيارات السرفيس بطريق كورنيش النيل، الذي يجري تطويره خلال الفترة الحالية، وكذا الموقف الخاص بالمواقف المنتشرة بالمدينة.

كما أكدت على البدء فى وضع استراتيجية محددة لتحسين جودة الخدمات المرورية، لتيسير الحركة داخل المدينة والالتزام بوضع الملصقات الخاصة بخطوط السير على سيارات السرفيس.

ووجهت الدكتورة منال عوض، بالبدء في إعداد محاور هذه الخطة بالتعاون بين الوحدة المحلية، وإداراتي المرور والمواقف، وتنفيذها في أسرع وقت، مؤكدة أيضاً على تكثيف المتابعات على المواقف وزيادة النقاط المرورية بما يضمن تحسين مستوى الخدمات، ورفع المظهر الحضاري العام لمختلف المناطق.