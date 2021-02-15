أخبار عاجلة

الكويت تمدد قرار منع دخول غير المواطنين إلى البلاد حتى إشعار آخر -
الصحة العالمية: أكثر من 100 ألف وفاة و3.8 ملايين إصابة بكورونا في إفريقيا -
وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع وزير الصناعة الروسي سبل تعزيز التعاون -
البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية: إمكانية التحويل برقم الجوال -
أمانة الجوف تنفِّذ 3658 جولة رقابية وتغلق 568 منشأة لمكافحة كورونا -
انعقاد عمومية جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بـ"شرورة" -
مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف -
القبض على المنتج التليفزيوني "محمد مشيش" خلال حملة أمنية في شبرا الخيمة -
"سر سترة نجاة".. تفاصيل العثور على جثمان ضحية "لنش بورسعيد" في غزة -
محافظ شمال سيناء يتفقد آثار الأمطار في ميادين العريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ دمياط تبحث تنظيم عملية مرور "سيارات السرفيس"

Print
محافظ دمياط تبحث تنظيم عملية مرور "سيارات السرفيس" محافظ دمياط تبحث تنظيم عملية مرور "سيارات السرفيس"

مصراوي Masrawy

04:46 م الإثنين 15 فبراير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

عقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اجتماعاً اليوم الإثنين، مع اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

وناقشت المحافظ محاور عملية تنظيم مرور سيارات السرفيس بطريق كورنيش النيل، الذي يجري تطويره خلال الفترة الحالية، وكذا الموقف الخاص بالمواقف المنتشرة بالمدينة.

كما أكدت على البدء فى وضع استراتيجية محددة لتحسين جودة الخدمات المرورية، لتيسير الحركة داخل المدينة والالتزام بوضع الملصقات الخاصة بخطوط السير على سيارات السرفيس.

ووجهت الدكتورة منال عوض، بالبدء في إعداد محاور هذه الخطة بالتعاون بين الوحدة المحلية، وإداراتي المرور والمواقف، وتنفيذها في أسرع وقت، مؤكدة أيضاً على تكثيف المتابعات على المواقف وزيادة النقاط المرورية بما يضمن تحسين مستوى الخدمات، ورفع المظهر الحضاري العام لمختلف المناطق.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

شبكة عيون الإخبارية