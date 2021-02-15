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نحترم أحكام القضاء.. أول تعليق من محافظ الإسكندرية على "أزمة الأتيليه"- صور

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نحترم أحكام القضاء.. أول تعليق من محافظ الإسكندرية على "أزمة الأتيليه"- صور نحترم أحكام القضاء.. أول تعليق من محافظ الإسكندرية على "أزمة الأتيليه"- صور

مصراوي Masrawy

04:45 م الإثنين 15 فبراير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على احترام أحكام القضاء المصري العادل، مشيرا إلى سعيه لوضع حلول قانونية مناسبة لجميع الأطراف بما يضمن الحفاظ على "أتيليه الإسكندرية" المهدد بالطرد من مقره، نظرًا لأهميته التراثية والثقافية والعلمية.

جاء ذلك في أول تعليق له على أزمة "أتيليه الإسكندرية"، خلال استقباله وفدا من مثقفي الإسكندرية، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد رفيق خليل، رئيس مجلس إدارة الأتيليه، لبحث مطالبهم.

ووعد المحافظ مثقفي الإسكندرية برفع جميع مطالبهم والتنسيق مع جميع الجهات المعنية بالأتيليه لوزارات الثقافة والآثار والتضامن الاجتماعي، لحل تلك الأزمة مع مراعاة عدم المساس بحقوق المالكين، مؤكدا أن المحافظة هي بيت لكل السكندريين، وأي مشكلة تؤرق الشارع السكندري هي ضمن أولوياته.

كان فنانو ومثقفو الإسكندرية دشنوا "هاشتاج" بعنوان "أنقذوا أتيليه الإسكندرية"، وذلك بعد استخدام مالك العقار للمادة الدستورية التي تم تعديلها، والتي تُخول له الحصول على حكم بطرد الأتيليه من المقر الأثري التاريخي الكائن بالأزاريطة بالإسكندرية في "قصر تمفاكو".

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