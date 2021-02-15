أخبار عاجلة

الكويت تمدد قرار منع دخول غير المواطنين إلى البلاد حتى إشعار آخر -
الصحة العالمية: أكثر من 100 ألف وفاة و3.8 ملايين إصابة بكورونا في إفريقيا -
وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع وزير الصناعة الروسي سبل تعزيز التعاون -
البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية: إمكانية التحويل برقم الجوال -
أمانة الجوف تنفِّذ 3658 جولة رقابية وتغلق 568 منشأة لمكافحة كورونا -
انعقاد عمومية جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بـ"شرورة" -
مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف -
القبض على المنتج التليفزيوني "محمد مشيش" خلال حملة أمنية في شبرا الخيمة -
"سر سترة نجاة".. تفاصيل العثور على جثمان ضحية "لنش بورسعيد" في غزة -
محافظ شمال سيناء يتفقد آثار الأمطار في ميادين العريش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بعد اعتراضها علي التكلفة.. وزير البيئة يناقش مقترح نائبة المنصورة بشأن "مخلفات المستشفيات"

Print
بعد اعتراضها علي التكلفة.. وزير البيئة يناقش مقترح نائبة المنصورة بشأن "مخلفات المستشفيات" بعد اعتراضها علي التكلفة.. وزير البيئة يناقش مقترح نائبة المنصورة بشأن "مخلفات المستشفيات"

مصراوي Masrawy

04:41 م الإثنين 15 فبراير 2021

الدقهلية - رامي محمود:

اجتمعت النائبة الدكتورة نسرين عمر، مع الدكتور طارق محمد العربي، مدير إدارة مشروع المخلفات الطبية والإلكترونية بوزارة البيئة، لبحث سبل التخلص الآمن من النفايات الطبية وذلك في استجابة لطلب الاستجواب المقدم من النائبة إلى الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير شئون البيئة ومناقشة بنود اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات الجديد.

وقالت النائبة إن الإجتماع تطرق لمنظومة المخلفات الطبية وطرق المعالجة والتخلص الآمن وإعادة التطوير وآلية التخلص من النفايات الإلكترونية فى ظل الأعباء الواقعة على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ووزارة التعليم العالي وتقليل التكلفة.

وأضافت "عمر"، إنه جرى الاتفاق على تنسيق ندوة بمدين المنصورة بحضور ممثلي جهاز شئون البيئة والإدارات التنفيذية المتعلقة بتلك المنظومة فى المستشفيات الجامعية ومديرية الشئون الصحية ومتخصصي مكافحة العدوى والصحة المهنية خلال الأسابيع المقبلة لبحث سبل التخلص الآمن من النفايات الطبية سواء التي جرى تعريضها لدرجات حرارة عالية أو المخلفات الصلبة.

وجهت النائبة الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد، وزير شئون البيئة لسرعة الاستجابة وبحث مقترحاتها بشأن التخلص الآمن للنفايات والعمل على تقليل تكلفة النقل والأعباء على المستشفيات.

يذكر أن النائبة الدكتورة نسرين عمر، طرحت استجواب على الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة شئون البيئة بشأن المخلفات الطبية وكيفية التخلص منها وتقليل تكلفة نقلها التي تمثل أعباء على المستشفيات الجامعية، وذلك بعد غلق المدفن الصحي بمنطقة قلابشو.

ونوهت النائبة إلى أن ناتج الفرم والتعقيم يتعرض إلى درجة حرارة عالية، الأمر الذي يؤدي التخلص الآمن منها وتضطر وزارة الصحة للتعاقد مع شركات نفايات لنقل المخلفات الطبية بتكلفة عالية.

وطالبت النائبة بدفن رماد النفايات ضمن النفايات العادية مع تقليل التكلفة المادية وتخفيف الأعباء على المستشفيات في ظل الأزمة الراهنة التي يواجهها القطاع الطبي لمجابهة المستجد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

شبكة عيون الإخبارية