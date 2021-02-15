صور.. "تعليم جنوب سيناء" تطلق فعاليات ورش تدريب المعلمين على "المهارات الحياتية"

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أطلقت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء فعاليات ورش العمل لتدريب المعلمين على برنامج المهارات الحياتية تحت شعار "التعليم من أجل المواطنة" بالتعاون بين منظمة اليونيسيف ووزارة التربية والتعليم، وذلك وسط إجراءات احترازية ووقائية لمجابهة فيروس كورونا.

وأجرى محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لمتابعة ورشتي العمل بالمركز الاستكشافي للعلوم، ومدرسة طه حسين الابتدائية التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية.

وقال وكيل الوزارة، أن ورش العمل التدريبية استهدفت 95 متدربًا على مستوى المحافظة، لمعلمي مرحلة التعليم الأساسي، وأخصائي التربية الاجتماعية، ومشرفي الأنشطة، بواقع 20 متدربا بكل قاعة من قاعات البرنامج، والبالغ عددهم 4 قاعات بينهم قاعتين بإدارة طور سيناء، وقاعة بإدارة رأس سدر، وقاعة بإدارة شرم الشيخ، تحت إشراف إدارة التدريب بالمديرية .

وأشاد وكيل الوزارة بتعاون منظمة اليونيسيف مصر، ووزارة التربية والتعليم، لدعم العملية التعليمية بمحافظة جنوب سيناء.

وأكد أن منظومة التعليم بجنوب سيناء تسير بخطى ثابتة نحو التطوير، بهدف جعل بيئة التعليم ممتعة وجاذبة للطلاب بمختلف المراحل العمرية خاصة مراحل الصفوف الأولى، إضافة إلى جعل التعليم باقي الأثر من خلال مجموعة من الأنشطة المتكاملة التي تساعد على نمو شخصية الطالب معرفيًا وسلوكيًا ووجدانيًا ورياضيًا وصحيًا.

وأكد أن محافظة جنوب سيناء حققت مستويات متقدمة في تطبيق منظومة التعليم الجديدة بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى الصفوف الأولى، لذا جرى ترشيح المحافظة للمشاركة في مؤتمر اليونيسيف " تعليم المهارات الحياتية والمواطنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا LSCE ( Life Skills andCitizenship Education Initiative Middle East and North Africa) وذلك بالعاصمة الأردنية عمان في الفترة من 14 أكتوبر إلى 15 أكتوبر2019 .