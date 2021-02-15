صور.. وفد "الإعلاميين الأفارقة" يزور متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية - محمد البدري:

استقبل متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية التابع لوزارة الآثار، اليوم الإثنين، وفدا من الإعلاميين الافارقة الناطقين باللغة العربية، خلال جولة بالمدينة الساحلية على هامش عقد دورات تدريبية ضمن التعاون بين وزارتي الدولة للإعلام والخارجية.

تضمنت الزيارة التي شارك بها منال حسن مدير عام مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة، جولة إرشادية داخل قاعات العرض المتحفي للتعرف على القصر وأبرز مقتنياته الملكية الخاصة بأسرة محمد علي باشا وملوك وأميرات مصر، رافقهم خلالها صفاء فاروق مدير عام المتحف وسهى مصطفى أمين متحف المجوهرات.

جاءت الجولة وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة وفقا للبروتوكولات المتبعة ضد انتشار فيروس "كورونا COVID-19"، فيما أبدى أعضاء الوفد الزائر إعجابهم بالمتحف، ومقتنياته الثمينة وطرازه المعماري، كما حرصوا على إلتقاط بعض الصور التذكارية في نهاية الجولة.