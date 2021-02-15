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إغلاق وتشميع 12 مركزًا للدروس الخصوصية في البحيرة

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إغلاق وتشميع 12 مركزًا للدروس الخصوصية في البحيرة إغلاق وتشميع 12 مركزًا للدروس الخصوصية في البحيرة

مصراوي Masrawy

03:57 م الإثنين 15 فبراير 2021

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت الوحدات المحلية بعدد من مراكز محافظة البحيرة، اليوم الإثنين، حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة ، أسفرت عن إغلاق 12 مركزًا للدروس الخصوصية.

جرى إغلاق 6 مراكز للدروس الخصوصية في كفر الدوار، و3 مراكز في حوش عيسى، ومركزين بالمحمودية، ومركز بالتحرير.

جاء ذلك تنفيذًا لقرار اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة رقم 354 لسنة 2020، للمرور على كافة المراكز التعليمية ومقار الدروس الخصوصية بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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