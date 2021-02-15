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ضبط راعي أغنام متهم بقتل مزارع في بأبو حماد بالشرقية

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ضبط راعي أغنام متهم بقتل مزارع في بأبو حماد بالشرقية ضبط راعي أغنام متهم بقتل مزارع في بأبو حماد بالشرقية

مصراوي Masrawy

03:37 م الإثنين 15 فبراير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط شاب يرعى أغنام؛ لاتهامه بقتل مزارعًا بطعنة نافذة بسبب مشادة بينهما بعدما ترك المتهم أغنامه تأكل من أرض المجني عليه بإحدى العزب التابعة لقرية "الخيس" في أبو حماد بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى أبو حماد المركزي، بوصول مزارع، 35 عامًا، مُقيم بإحدى العزب التابعة لقرية "الخيس" في أبو حماد، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر.

وتبين من التحريات الأولية، نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وراعي أغنام، شاب في العشرينيات من عمره؛ بعدما ترك الأخير أغنامه تأكل من أرض المجني عليه، وتطور الأمر إلى طعنه المجني عليه طعنة أودت بحياته، فيما جرى ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة.

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