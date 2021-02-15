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ضبط 5 هاربين من أحكام جنائية بالعاشر من رمضان

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ضبط 5 هاربين من أحكام جنائية بالعاشر من رمضان ضبط 5 هاربين من أحكام جنائية بالعاشر من رمضان

مصراوي Masrawy

03:16 م الإثنين 15 فبراير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط 5 هاربين من أحكام بالسجن في قضايا جنائية بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات عن أماكن اختباء عدد من الهاربين من أحكام بالسجن في قضايا جنائية بدائرة قسم أول العاشر.

وتبين من تحريات المباحث الجنائية بالعاشر من رمضان، بإشراف العميد مصطفى عرفة، مدير الفرع، ورئاسة الرائد محمد أسامة، رئيس المباحث، ومعاونيه النقباء محمد الميرغني وهشام نجم، صحة المعلومات.

جرى استهداف الأماكن وضبط: "حسين.ع.خ" هارب من حكم بالسجن 15 عامًا في القضية رقم 8928 جنايات أول العاشر من رمضان لسنة 2020، و"كريم.ا.ا" هارب من حكم بالسجن 6 أعوام في القضية رقم 4022 جنايات أول العاشر لسنة 2020، و"عصام.ع.م" هارب من حكم بالسجن 5 أعوام في القضية رقم 9720 جنايات أول العاشر لسنة 2012، و"مجدي.ا.ا" هارب من حكم بالسجن 3 أعوام في القضية رقم 2631 جنايات أول العاشر لسنة 2019، و"مرفت.م.ا" هاربة من حكم بالسجن عام واحد في القضية رقم 11172 جنايات أول العاشر لسنة 2018، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة.

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