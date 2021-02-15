التحقيق مع ربة منزل متهمة بقتل شخص داخل مقهى في العاشر من رمضان

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مصراوي Masrawy

الشرقية - فاطمة الديب:

تباشر نيابة العاشر من رمضان العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، تحقيقاتها مع ربة منزل؛ متهمة بقتل شخص داخل مقهى في منطقة الأردنية بالمدينة، بعدما اصطدمت سيارتها بالمقهى.

كان مدير الأمن اللواء إبراهيم عبدالغفار، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، بورود بلاغ باقتحام سيارة ملاكي مقهى في منطقة "الأردنية"، ما أسفر عن إصابة أحد المواطنين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة من الجسد.

تبين من التحريات الأولية انحراف عجلة القيادة بيد قائدة السيارة "ستيرة.س.ح" 51 عامًا، مقيمة بالحي 30 بمدينة العاشر من رمضان، ما تسبب في الحادث، فيما فارق المصاب "حزين ضاحي أحمد حسين" 45 عامًا، من محافظة المنيا، الحياة متأثرًا بإصابته، وجرى ضبط المتهمة وعرضها على النيابة العامة للتحقيق معها.