أخبار عاجلة

البنك المركزي يطلق نظام المدفوعات الفورية: إمكانية التحويل برقم الجوال -
أمانة الجوف تنفِّذ 3658 جولة رقابية وتغلق 568 منشأة لمكافحة كورونا -
انعقاد عمومية جمعية إسناد لرعاية ذوي الإعاقة بـ"شرورة" -
مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف -
القبض على المنتج التليفزيوني "محمد مشيش" خلال حملة أمنية في شبرا الخيمة -
"سر سترة نجاة".. تفاصيل العثور على جثمان ضحية "لنش بورسعيد" في غزة -
محافظ شمال سيناء يتفقد آثار الأمطار في ميادين العريش -
"الإعلاميين": إلغاء تصريح مزاولة المهنة تامر أمين لمخالفتة ميثاق الشرف الإعلامي -
أمطار وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف طقس الأحد والصغرى في القاهرة 9 -
السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس غينيا بيساو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

التحقيق مع ربة منزل متهمة بقتل شخص داخل مقهى في العاشر من رمضان

Print
التحقيق مع ربة منزل متهمة بقتل شخص داخل مقهى في العاشر من رمضان التحقيق مع ربة منزل متهمة بقتل شخص داخل مقهى في العاشر من رمضان

مصراوي Masrawy

03:10 م الإثنين 15 فبراير 2021

الشرقية - فاطمة الديب:

تباشر نيابة العاشر من رمضان العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، تحقيقاتها مع ربة منزل؛ متهمة بقتل شخص داخل مقهى في منطقة الأردنية بالمدينة، بعدما اصطدمت سيارتها بالمقهى.

كان مدير الأمن اللواء إبراهيم عبدالغفار، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، نائب مدير الأمن لقطاعي الجنوب والعاشر من رمضان، بورود بلاغ باقتحام سيارة ملاكي مقهى في منطقة "الأردنية"، ما أسفر عن إصابة أحد المواطنين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة من الجسد.

تبين من التحريات الأولية انحراف عجلة القيادة بيد قائدة السيارة "ستيرة.س.ح" 51 عامًا، مقيمة بالحي 30 بمدينة العاشر من رمضان، ما تسبب في الحادث، فيما فارق المصاب "حزين ضاحي أحمد حسين" 45 عامًا، من محافظة المنيا، الحياة متأثرًا بإصابته، وجرى ضبط المتهمة وعرضها على النيابة العامة للتحقيق معها.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

شبكة عيون الإخبارية