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تأجيل محاكمة مدير شركة أزياء متهم بقتل شخص في كفر الشيخ

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تأجيل محاكمة مدير شركة أزياء متهم بقتل شخص في كفر الشيخ تأجيل محاكمة مدير شركة أزياء متهم بقتل شخص في كفر الشيخ

مصراوي Masrawy

03:08 م الإثنين 15 فبراير 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة مدير شركة أزياء متهم بقتل شخص بمركز سيدي سالم، بسبب مشادة كلامية، إلى جلسة اليوم الثاني من دور المحكمة في شهر أبريل 2021، وذلك لمناقشة شاهدي الإثبات، الأول والثاني.بناء على طلب الدفاع.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار عبدالكريم شامخ، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين خالد صقر، ويوسف عدلي، وحمدي عبدالتواب، وسكرتارية مجدي غانم، وبحضور عبدالرحمن سعيد البردان، وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 29813 لسنة 2020، جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 2488 لسنة 2020 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار أشرف علي ربيع، المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المدعو "عماد.ج.ح.ع"، 52 عاما، مدير شركة أزياء، ويقيم بإحدى قرى مركز سيدي سالم، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لمحاكمته لأنه في يوم 15 يونيو 2020، بدائرة مركز شرطة سيدي سالم، قتل عمدا المجني عليه "إبراهيم.م.م.ا.ا"، بسبب مشادة كلامية بينهما.

تبين من أوراق القضية أن المتهم المذكور طعن المجني عليه في صدره بسلاح أبيض "سكين"، قاصدا قتله محدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، كما وجه له تهمة إحراز سلاح أبيض "سكين"، بغير ترخيص، دون مسوغ قانوني.

ووفق أوراق القضية ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي، إصابة المجني عليه التي أدت إلى وفاته عبارة عن جرح نافذ بالقلب، وجرح قطعي بالحاجب الأيسر، ينشأ كلاهما عن أداة ذات نصل حاد، ويجوز حدوثها من مثل السكين المضبوطة، ويجوز حدوث الواقعة وفق التصوير الوارد بأقوال الشهود، وتعزى وفاة المجني عليه بإصابته.

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