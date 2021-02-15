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المدينة الجامعية في دمياط تستقبل الطلاب استعدادا للامتحانات

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المدينة الجامعية في دمياط تستقبل الطلاب استعدادا للامتحانات المدينة الجامعية في دمياط تستقبل الطلاب استعدادا للامتحانات

مصراوي Masrawy

03:04 م الإثنين 15 فبراير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

أصدر الدكتور السيد دعدور، رئيس ، بدء إقامة الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية التي كانوا يقيمون بها قبل توقف الدراسة، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، دون تحملهم أي أعباء مادية للأيام المتبقية في الشهر الجاري.

وأوضح رئيس الجامعة، في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن القرار يهدف إلى تمكين الطلاب والطالبات من نقل أدواتهم واحتياجاتهم للمدن الجامعية، والاستقرار بها لمنحهم الفرصة الكاملة للمذاكرة والإعداد الجيد من خلال بيئة تعلم جيدة في أجواء مستقرة قُبيل بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول.

وأهابت الجامعة بالطلاب والطالبات، مراجعة المواقع الإلكترونية لكلياتهم أولاً بأول، لمتابعة جدول اختبارات الفصل الدراسي الأول.

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