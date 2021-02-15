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قتل عمته وسرق مصوغاتها.. إحالة مدير ملعب كرة في الشرقية للمفتي

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قتل عمته وسرق مصوغاتها.. إحالة مدير ملعب كرة في الشرقية للمفتي قتل عمته وسرق مصوغاتها.. إحالة مدير ملعب كرة في الشرقية للمفتي

مصراوي Masrawy

03:02 م الإثنين 15 فبراير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمد علي عبدالرحيم، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، إحالة أوراق مدير ملعب كرة قدم إلى مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة 20 مارس المُقبل للنُطق بالحكم؛ لاتهامه في القضية رقم 751 جنايات القنايات لسنة 2019، بقتل عمته وسرقة مصوغاتها الذهبية بمدينة القنايات.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة نادية أمين عليوة، ربة منزل، بمكان ناءٍ بأطراف مدينة القنايات، مصابة بجرح غائر في الرأس وأنحاء متفرقة بالجسد، وتبين سرقة مصوغاتها الذهبية.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل شقيق المجني عليها "أمين.ع.أ" 35 عامًا، مدير ملعب كرة قدم، وأنه استدرجها إلى مكان العثور على جثتها وقتلها بقطعة حديدية كانت بحوزته وسرق مصوغاتها، فيما جرى ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.

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