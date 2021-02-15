افتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والإبتهال الديني في دورتها الرابعة، والتي تحمل اسم المبتهل الشيخ محمود خليل الحصري، وذلك خلال احتفالية بالمركز الثقافي ببورسعيد، بحضور الدكتورة ياسمين الحصري، وفيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق.

وتضمن حفل الافتتاح تلاوة آيات من القرآن الكريم، وفيلم تسجيلي عن قصة حياة الشيخ محمود خليل الحصري، وأعقبه فقرات للإنشاد الديني، وعدد من الفقرات المتنوعة الأخرى.

وأكد محافظ بورسعيد، خلال كلمته بحفل افتتاح المسابقة، على أن مصر هي منارة الإسلام المعتدل، والعمود الفقري للدول الإسلامية، وأنها منارة الإسلام المعتدل وتحتضن أفكار الشباب، وأول دولة يقام بها مؤتمر عالمي للشباب، مرحبًا بجميع المشاركين من مختلف الدول.