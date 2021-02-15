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لمواجهة كورونا.. "صيادلة الإسكندرية" تتبرع بـ900 حقيبة طبية – صور

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لمواجهة كورونا.. "صيادلة الإسكندرية" تتبرع بـ900 حقيبة طبية – صور لمواجهة كورونا.. "صيادلة الإسكندرية" تتبرع بـ900 حقيبة طبية – صور

مصراوي Masrawy

02:26 م الإثنين 15 فبراير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

تبرعت نقابة الصيادلة بالإسكندرية بـ 900 حقيبة طبية تضم أهم أدوية البروتوكول العلاجي ضد المستجد لمرضى العزل المنزلي في الإسكندرية.

وتسلمت محافظة الإسكندرية التبرع بحضور كل من الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، والدكتور وائل نبيل، عميد كلية طب جامعة الإسكندرية.

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه سيجري توزيع أدوية التبرع بمعرفة غرفة عمليات كورونا، وبموجب بطاقة الرقم القومي وما يفيد الإصابة بفيروس كورونا.

وجه الشريف الشكر لنقابة الصيادلة لتواصلهم الدائم مع المحافظة خلال فترة جائحة كورونا وسعيهم لتوفير الكمامات الواقية والمطهرات والمعقمات والأدوية اللازمة بالصيدليات بأسعار مناسبة للمواطنين.

وثمن المحافظ الجهد الذي تقوم به أطقم الأطباء والتمريض والصيادلة والعاملين بالقطاع الصحي في الحفاظ على صحة المواطن ، مشيراً إلى أنهم دائما يتصدرون الموقف ويضربون أروع الأمثلة في تأدية رسالتهم السامية.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب الصيادلة في الإسكندرية، أن الصيادلة هم جزء لا يتجزأ من نسيج المحافظة، ويؤدون الدور المنوط بهم لخدمة الشعب السكندري بكل أمانة وصدق.

وأشار نقيب الصيادلة إلى أهمية دور الصيدلي خلال فترة تعرض البلاد لجائحة كورونا حيث يقوم بالعمل على مدار اليوم لتوفير الدواء المناسب لحالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا.

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