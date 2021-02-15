محافظ الإسكندرية: غرفة العمليات تلقت 6645 اتصالا للاستفسار عن كورونا - صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن غرفة عمليات إدارة أزمة كورونا بالمحافظة تلقت 6 آلاف و645 اتصالا متنوعا ما بين استفسارات وشكاوي ومتابعات للعزل المنزلي.

جاء ذلك خلال تكريمه، اليوم الاثنين، فريق عمل غرفة عمليات إدارة أزمة كورونا وفرق المرور الطبية، لجهودهم خلال الفترة الماضية في مواجهة جائحة كورونا.

حضر التكريم كل من الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، والدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب الصيادلة بالإسكندرية، والدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية.

ووجه المحافظ الشكر إلي فريق غرفة عمليات إدارة أزمة كورونا، وفرق المرور الطبية، وجميع من شارك وما زال يشارك في إدارة أزمة كورونا بالمحافظة.

وأضاف الشريف: "نعلم جيدا حجم المسئولية التي حملتوها على عاتقكم في تلك الفترة الحرجة منذ بداية أزمة كورونا، وأنتم بالفعل على قدر المسئولية وأثبتم للعالم أجمع أنكم جنود في خدمة الوطن".

ومن جانبها، ثمنت نائب المحافظ، الدور الذي بذله فريق غرفة عمليات أزمة كورونا، الذين كانوا يعملون علي مدار ٢٤ ساعة، وكذلك دور فرق المرور الطبية.