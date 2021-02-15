"حقك تنظمي".. قافلة للصحة الإنجابية تستهدف قرى "حياة كريمة" في الأقصر

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مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

أعلنت الدكتورة غادة شعيب مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، عن بدء أعمال قافلة الانجابية، فى الفترة من 15 إلى 24 من فبراير الجاري، تحت شعار "حقك تنظمي"، بهدف توفير خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان للمنتفعات بالقرى والمناطق المحرومة من تلك الخدمات، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأوضحت "شعيب" أن هذه القافلة تأتي ضمن خطة الوزارة لإطلاق 60 قافلة خدمية مجانية للصحة الإنجابية خلال العام الجاري، بالقرى التي تشملها المبادرة، فمن المقرر لكل قافلة أن تجوب 3 قرى بالمحافظة الواحدة خلال 3 أيام على التوالي.

أضافت مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بمحافظة الأقصر، أن الحملة جاءت نظرا للزيادة السكانية وزيادة عدد المواليد وطبقا لاهتمامات رئاسة الجمهورية وتعليمات قطاع الصحة والسكان، وإيمانا بوضع حل للمشكلة السكانية.