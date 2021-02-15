مصرع طفل غرقا إثر انقلاب "توك توك" في ترعة بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقي طفل، يقيم في مركز مطوبس بكفر الشيخ، اليوم الإثنين، مصرعه غرقًا إثر انقلاب مركبة آلية "توك توك"، في إحدى الترع.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، وصول جثة طفل إلى مشرحة مستشفى مطوبس المركزي، بادعاء حادث انقلاب مركبة "توك توك"، في ترعة بالقرب من عزبة فرحة على طريق قرية منية المرشد، التابعة لمركز مطوبس.

وتبين أن الطفل المتوفى "محمود.ع.ا"، 15 عاما، فيما تكثف قوات الإنقاذ النهري بحثها في مياه الترعة عن وجود أشخاص آخرين غارقين بها.