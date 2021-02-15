صور.. وكيل تعليم أسوان يكرم الفائزين بالمركز الأول في مسابقة "أجمل حديقة"

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مصراوي Masrawy

أسوان – إيهاب عمران:

كرم الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم الاثنين، تلاميذ مجمع القهمورى للغات بإدارة كوم امبو التعليمية، الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة أجمل حديقة مدرسية، بمنحهم شهادات تقدير ودفتر توفير لكل تلميذ.

وقدم وكيل الوزارة التهنئة لأبنائه الفائزين، لجهدهم المتميز فى تجميل وتنسيق وتهذيب الحديقة، وظهورها بهذا الشكل الرائع، الذى ساهم فى فوزها بالمركز الأول جمهوريًا، كما قدم التهنئة والشكر لمعلم التربية الزراعية بالمدرسة، و لموجهي التربية الزراعية بمديرية التربية والتعليم بأسوان.