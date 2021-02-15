وفاة 3 حالات جديدة بفيروس كورونا في القليوبية

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشف مصددر طبي بمديرية الصحة بالقليوبية عن تسجيل المحافظة 3 حالات وفاة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد.

وبحسب المصدر أعلنت وفاة "ع.ع" إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد حجزه لفترة لتلقي العلاج بمستشفى الشرطة بالعجوزة حتى وفاته المنية، مشيرًا إلى أن الفقيد من قرية شبرا هارس التابعة لمدينة طوخ، وأنه جرى دفنه بمقابر العائلة فيها.

فيما كشف المصدر أن حالتي الوفاة بمستشفى التأمين الصحي ببنها "ب.م.ك" 85 عاما، من الباجور محافظة المنوفية، و"محمد.ت.س" 72 عاما، من قرية الشقر بكفر شكر.