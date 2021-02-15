أخبار عاجلة

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف -
القبض على المنتج التليفزيوني "محمد مشيش" خلال حملة أمنية في شبرا الخيمة -
"سر سترة نجاة".. تفاصيل العثور على جثمان ضحية "لنش بورسعيد" في غزة -
محافظ شمال سيناء يتفقد آثار الأمطار في ميادين العريش -
"الإعلاميين": إلغاء تصريح مزاولة المهنة تامر أمين لمخالفتة ميثاق الشرف الإعلامي -
أمطار وشديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تكشف طقس الأحد والصغرى في القاهرة 9 -
السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس غينيا بيساو -
"أنفوجرافيك" .. الإرشاد الزراعي يصدر 1665 نشاطًا توعويًا في يناير -
التعاون: الإصابة تغيب ساندرو مانويل 5 أسابيع عن الفريق -
وَهْم المعرفة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

وفاة 3 حالات جديدة بفيروس كورونا في القليوبية

Print
وفاة 3 حالات جديدة بفيروس كورونا في القليوبية وفاة 3 حالات جديدة بفيروس كورونا في القليوبية

مصراوي Masrawy

01:33 م الإثنين 15 فبراير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشف مصددر طبي بمديرية الصحة بالقليوبية عن تسجيل المحافظة 3 حالات وفاة بمضاعفات المستجد.

وبحسب المصدر أعلنت وفاة "ع.ع" إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد حجزه لفترة لتلقي العلاج بمستشفى الشرطة بالعجوزة حتى وفاته المنية، مشيرًا إلى أن الفقيد من قرية شبرا هارس التابعة لمدينة طوخ، وأنه جرى دفنه بمقابر العائلة فيها.

فيما كشف المصدر أن حالتي الوفاة بمستشفى التأمين الصحي ببنها "ب.م.ك" 85 عاما، من الباجور محافظة المنوفية، و"محمد.ت.س" 72 عاما، من قرية الشقر بكفر شكر.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

مصرع عروس وإصابة زوجها باختناق بالغاز في بني سويف

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

شبكة عيون الإخبارية