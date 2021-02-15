رغم التحذيرات من طقس سيئ.. نشاط ملحوظ في حركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر:

سجل ميناء الإسكندرية، اليوم الاثنين، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والشحن والتفريغ، رغم استمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إجمالي عدد السفن بلغ 35 سفينة تحمل بضائع إستراتيجية، بينهم سفن مواد بترولية وبضائع عامة.

وأشار إلى أن عدد الحاويات الصادرة والواردة يقدر بـ 1217 حاوية، منوها أنه جرى دخول وخروج 8 آلاف و913 شاحنة من وإلى الميناء خلال 24 ساعة.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إنه جرى تداول 99 ألف و203 أطنان بضائع إستراتيجية تشمل غلال ومواد بترولية وفحم.

ومن جانبه، أكد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، أن كافة الجهات المعنية تواصل أعمال تعقيم وتطهير الأرصفة والمباني والسفن والوحدات البحرية والبضائع، للحد من انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك في ظل تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من موجة طقس سيئ منتظرة خلال الفترة المقبلة.