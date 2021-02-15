قدم جهودًا مخلصة.. محافظ بورسعيد ينعى البدري فرغلي

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

نعى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، بالنيابة عن أبناء المحافظة والأجهزة التنفيذية وفاة البرلماني السابق البدري فرغلي الذي توفى صباح اليوم.

وأكد المحافظ، في بيان له، على أن البدري فرغلي أحد أعلام مصر وبورسعيد، وقدم جهودًا مخلصة على مدار تاريخه في العمل البرلماني والسياسي، وخدمة أصحاب المعاشات، مؤكدا أن هذا التاريخ سيظل مضيئًا لسيرته كأحد المناضلين الشرفاء لخدمة وطنه وأبناء مصر.

وشدد على أنه ستظل ذكراه عطرة بين أهله ومحبيه وأبناء مصر، مقدمًا التعازي لأسرته ومحبيه وأبناء بورسعيد.