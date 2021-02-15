حل نهائي.. تفاصيل إنشاء محطتين لتحلية مياه البحر في مدينة شرم الشيخ

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جنوب سيناء- رضا السيد:

أكدت المهندسة حنان عمر، رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، أنه سيجري حل أزمة مياه الشرب بمدينة شرم الشيخ نهائيًا خلال عامين، من خلال ضخ المياه للوحدات السكنية على مدار 24 ساعة، مثل مدينة طور سيناء.

وأوضحت رئيس قطاع مياه الشرب في تصريح لها اليوم الإثنين، أنه جرى توفير الدعم لإنشاء محطتين لتحلية مياه البحر إحداهما تعمل بطاقة 30 ألف م3 يوميًا والأخرى بطاقة 12 ألف م3 يومي، بإجمالي 42 ألف م3 يومي، ضمن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومن المقرر أن يجري الانتهاء منهم في نهاية عام 2022، وحينها سيجرى القضاء على أزمة المياه بشرم الشيخ، والقضاء على مشاكل الخزانات المتهالكة، خاصة أنه سيجري بالتوازي تطوير شبكات المياه والصرف الصحي.

وقالت رئيس قطاع المياه، إن منظومة المياه بمدينة شرم الشيخ، تعتمد على تغذية المناطق والأحياء السكنية الجديدة والقديمة والإدارية فقط، وليست منوط بها تغذية الفنادق والمنتجعات السياحية والمنشآت التي تتبع القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن شرم الشيخ تتغذى بالمياه من خلال محطتين تحلية يعملان منذ أكثر من 20 عامًا، لذا يحتجان إلى صيانة وأعمال إحلال وتجديد، إضافة إلى إمدادها بخطين المياه من الآبار التي توجد بمدينة طور سيناء، وجرى مؤخرًا استلام محطة تحلية تعمل بطاقة 6 آلاف م3 يومي، وتمثل جميع المياه التي تنتج من هذه المصادر نصف الطاقة التي تحتاج إليها المدينة.

وأكدت أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء يبذل جهود ومساعي لإنهاء أزمة مياه الشرب بالمدينة، خاصة أنه تعد سلة الاستثمار على أرض محافظة جنوب سيناء.

وأعلنت رئيس قطاع مياه الشرب، أنه جاري دراسة إقامة وحدة تعبئة بمدينة طور سيناء، بهدف ضخ مياه الشرب لجميع مدن المحافظة والقرى والوديان التابعة لكل مدينة خاصة في حالة الطوارئ.