صور.. فصل المرافق عن 19 منزلًا بسبب مخالفات البناء في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

نفذت رئاسة مركز ومدينة فاقوس بالشرقية، بتوجيهات من الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، حملة لفصل المرافق عن 19 منزلًا لمواطنين بقرى الوحدات المحلية بالغزالي والنوافعة؛ بسبب مخالفة البناء وعدم سداد جدية التصالح لإدارة أملاك الشرقية.

وقال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن المخالفين سددوا رسوم الفحص لكنهم لم يتقدموا لدفع مُقدم التعاقد لسرعة تقديم طلبات لتقنين أوضاعهم القانونية وسداد رسوم جدية التصالح والدخول تحت مظلة القانون.

وأوضح محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملفي تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضى الدولة والتصالح في مخالفات البناء، وذلك بتقديم حزمة من التيسيرات لتشجيع المواطنين الراغبين لتقنين أوضاعهم، منوهًا بأن الدولة جادة فى استرداد أراضيها وأملاكها التي جرى التعدي عليها منذ فترات سابقة.