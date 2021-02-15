نجل البدري فرغلي يعلن موعد جنازة والده

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن ياسر فرغلي، نجل البرلماني السابق البدري فرغلي، اليوم الاثنين، عن موعد جنازة والده الذي توفى صباح اليوم.

وأشار إلى أنه سيجرى تشييع جثمان والده عصر اليوم من المسجد العباسي، ثم إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في بورسعيد.

ومن المنتظر أن يشارك بالجنازة عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية والشعبية، وأهالي محافظة بورسعيد.

ونعى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية بخالص الحزن والأسى وفاة البدري فرغلي، عضو مجلس الشعب الأسبق، عن محافظة بورسعيد، والذي وافته المنية صباح اليوم، بعد مشوار عامر بالعطاء لمصرنا الحبيبة ولبورسعيد الباسلة.

وقال النادي المصري، في بيان له، إنه يشاطر شعب بورسعيد الأحزان في وفاة رمز من رموز الحياة السياسية والبرلمانية المصرية، داعين المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وسائر محبيه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون