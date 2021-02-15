ضبط مصنع لـ"إنتاج البلاستيك من النفايات الخطرة"

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، في ضبط عامل لإدارته مصنع بدون ترخيص واستخدام كسارة بلاستيك لإنتاج المنتجات البلاستيكية من النفايات الخطرة بدائرة مركز طوخ.

أخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث.

كانت معلومات سرية وردت للواء لإدارة البحث بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقيام المتهم بتصنيع المنتجات البلاستيكية باستخدام النفايات الطبية الخطرة، وبتقنين الإجراءات، والتنسيق مع إدارة النفايات الخطرة بمديرية الصحة بالمحافظة، ومجلس مدينة طوخ، داهمت قوة أمنية المصنع، وجرة ضبط المتهم ويدعى "محمود عطا"، 34 عاما، عامل، ويقيم بكفر علوان، بمركز طوخ.

جرى ضبط كميات كبيرة من النفايات الخطرة بلغ وزنها حوالي 25 طن، بها عبوات المحاليل الطبية المستخدمة للمرضى بالمستشفيات، وهو ما يشكل خطورة على صحة المواطنين الذين يقومون بشراء المنتجات البلاستيكية المستخرجة من هذه النفايات الخطرة المهربة من المستشفيات والمراكز الطبية.

ووجهت النيابة للمتهم تهمة إعادة استخدام نفايات خطرة فى التصنيع بما يهدد حياة المواطنين.