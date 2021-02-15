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تموين الإسكندرية: 175 محلًا يشاركون في الأوكازيون الشتوي.. و19 محضرًا لعروض مخالفة

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تموين الإسكندرية: 175 محلًا يشاركون في الأوكازيون الشتوي.. و19 محضرًا لعروض مخالفة تموين الإسكندرية: 175 محلًا يشاركون في الأوكازيون الشتوي.. و19 محضرًا لعروض مخالفة

مصراوي Masrawy

12:20 م الإثنين 15 فبراير 2021

الإسكندرية - محمد البدري:

أنهت مديرية والتجارة الداخلية بالإسكندرية، اليوم الإثنين ، إجراءات تصاريح 175 محلا تجاريا للمشاركة في الأوكازيون الشتوي وإمكانية الإعلان عن تخفيضات خلال موسم التصفية.

صرح بذلك المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي، مشيرا إلى أنه جرى تحرير 19 محضرا لمحال بسبب الإعلان عن عروض بالأوكازيون دون الحصول على تصريح رسمي.

وأضاف في تصريح صحفي لـ"مصراوي"، أن الأسواق تشهد تطبيق رقابة صارمة للتأكد من جودة المنتجات المعروضة، ومواجهة العروض الوهمية مشددا على الجهات المشاركة الالتزام بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع وتوضيح السعر قبل وبعد مرحلة العروض خلال فترة الأوكازيون.

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