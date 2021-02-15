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محافظ أسيوط: دعم منظومة النظافة بـ23 معدة لـ"كنس وشفط الأتربة"

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محافظ أسيوط: دعم منظومة النظافة بـ23 معدة لـ"كنس وشفط الأتربة" محافظ أسيوط: دعم منظومة النظافة بـ23 معدة لـ"كنس وشفط الأتربة"

مصراوي Masrawy

12:11 م الإثنين 15 فبراير 2021

أسيوط - محمود عجمي:

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جرى دعم منظومة النظافة بالمراكز والأحياء بـ23 معدة كنس وشفط الأتربة من الشوارع والميادين.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه جرى توريد 23 معدة شفط أتربة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة وذلك لتوزيعها على مراكز وأحياء المحافظة لاستكمال منظومة النظافة بالمراكز والأحياء.

مشيراً إلى استمرار وتكثيف حملات النظافة بالقرى والمراكز بمشاركة رؤساء المراكز والاحياء، فضلا عن ترأسه حملات مستمرة للنظافة والتي استهدفت مختلف الشوارع والميادين بأحياء ومراكز المحافظة.

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