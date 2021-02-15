صور.. "القومي للمرأة" يستخرج 1000 بطاقة رقم قومي مجانًا للسيدات في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

أوضحت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، استخراج 1000 بطاقة رقم قومي بالمجان للسيدات المستحقات بعدد من قرى مراكز "الزقازيق – أولاد صقر – القنايات – الإبراهيمية – أبو حماد – كفر صقر – مشتول السوق".

وقالت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالشرقية، إن استخراج البطاقات جاء بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية ضمن برنامج "بطاقتك حقوقك"؛ بهدف مد مظلة المجلس للمرأة المعيلة والسيدات الأكثر احتياجا والفتيات، ومساعدتهن في استخراج بطاقات الرقم القومي لهن دون عناء أو تكلفة.