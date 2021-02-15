اعتماد 39 مدرسة جديدة في الإسكندرية.. والإجمالي يرتفع لـ287 منشأة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، حصول 39 مدرسة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لمجلس الوزراء، خلال العام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠.

جاء ذلك في تصريحات له، اليوم الاثنين، خلال تكريم إدارة قياس الجودة واللامركزية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة نجلاء على.

وقال سعد، إن إجمالي عدد المدارس الحاصلة على شهادة الاعتماد في الإسكندرية ارتفع إلى 287 مدرسة بكافة الإدارات بالمحافظة، مؤكدا أن التحدي الأكبر للمدارس التي حصلت على الاعتماد هو الاستمرارية في الجودة.

وأشار إلى أهمية العمل على بناء القدرات وتحقيق جودة التعليم بما يتوافق مع المعايير العالمية وفق "رؤية مصر 2030"، والتي تهدف إلى تحسين جودة النظام التعليمي وأداء المؤسسات التعليمية، لتحسين تصنيف مصر في مجال التعليم.