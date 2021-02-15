أخبار عاجلة

"أنفوجرافيك" .. الإرشاد الزراعي يصدر 1665 نشاطًا توعويًا في يناير -
التعاون: الإصابة تغيب ساندرو مانويل 5 أسابيع عن الفريق -
وَهْم المعرفة -
براءة متهم والمؤبد لـ3 آخرين قتلوا طالبًا في الدقهلية -
سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة -
صور.. المشدد 6 سنوات لمتهم بالإتجار "هيروين وأسلحة نارية" بكفر الشيخ -
الزميل "نواف الحريص" في القفص الذهبي -
بعد 36 عامًا مع إذاعة القرآن الكريم والفتاوى.. ما الذي أبكي “الرميح” وما رسالته للمذيعين الشباب؟ -
التأمينات الاجتماعية وشهادة "إثبات الحياة" -
الأخضر السعودي يفتتح تدريباته في معسكره الاستكشافي بجازان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

اعتماد 39 مدرسة جديدة في الإسكندرية.. والإجمالي يرتفع لـ287 منشأة

Print
اعتماد 39 مدرسة جديدة في الإسكندرية.. والإجمالي يرتفع لـ287 منشأة اعتماد 39 مدرسة جديدة في الإسكندرية.. والإجمالي يرتفع لـ287 منشأة

مصراوي Masrawy

11:56 ص الإثنين 15 فبراير 2021

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، حصول 39 مدرسة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لمجلس الوزراء، خلال العام الدراسي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠.

جاء ذلك في تصريحات له، اليوم الاثنين، خلال تكريم إدارة قياس الجودة واللامركزية بمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة نجلاء على.

وقال سعد، إن إجمالي عدد المدارس الحاصلة على شهادة الاعتماد في الإسكندرية ارتفع إلى 287 مدرسة بكافة الإدارات بالمحافظة، مؤكدا أن التحدي الأكبر للمدارس التي حصلت على الاعتماد هو الاستمرارية في الجودة.

وأشار إلى أهمية العمل على بناء القدرات وتحقيق جودة التعليم بما يتوافق مع المعايير العالمية وفق "رؤية 2030"، والتي تهدف إلى تحسين جودة النظام التعليمي وأداء المؤسسات التعليمية، لتحسين تصنيف مصر في مجال التعليم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

سقط من الطابق العاشر.. مصرع شاب أثناء عمله في عقار بالبحيرة

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

"الشئون الخارجية": مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمنطقة شرق المتوسط

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

بعد حادث دهشور.. مصدر بـ"MBC مصر" يوضح موقف عمرو أديب من الظهور في "الحكاية"

مصرع طفلين في حادث تصادم على طريق "بنها"

مصرع طفلين في حادث تصادم على طريق "بنها"

شبكة عيون الإخبارية