المُشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بحيازة "هيروين" في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، اليوم الاثنين، نقاش بالسجن المُشدد لمدة 6 أعوام وغرامة 100 ألف جنيه؛ لاتهامه في القضية رقم 6775 جنايات ثانٍ العاشر من رمضان لسنة 2020، بحيازة كمية من مسحوق "الهيروين" المُخدر بقصد الإتجار.

كان ضباط الإدارة العامة للمُخدرات بالعاشر من رمضان، بإشراف المقدم محمد غيث، مدير فرع مكافحة المُخدرات بالعاشر، وبرئاسة الرائد أحمد فخري عاشور، الضابط بالفرع، تمكنوا من ضبط المتهم: "وليد.م.ع.ح.إ" 44 عامًا، عامل بمخزن، مقيم بدائرة قسم ثانٍ العاشر؛ بحوزته لفافة كبيرة الحجم من مُخدر "الهيروين" وزنت 70 جرامًا، ومبلغ من المال، بقصد الإتجار، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.