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عاطل يذبح والده في الخانكة ويحاول الانتحار.. والتحريات: مريض نفسي

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عاطل يذبح والده في الخانكة ويحاول الانتحار.. والتحريات: مريض نفسي عاطل يذبح والده في الخانكة ويحاول الانتحار.. والتحريات: مريض نفسي

مصراوي Masrawy

11:52 ص الإثنين 15 فبراير 2021

القليوبية- أسامة علاء الدين:

أقدم شاب على قتل والده المسن بذبحه بسكين في منطقة الرقبة، حتى أرداه قتيلًا، وجرى التحفظ على المتهم وأداة الجريمة.

تلقى اللواء حاتم الحداد، مدير مباحث القليوبية، إخطارا من الرائد محمد الرفاعي، رئيس مباحث قسم الخانكة، بلاغا من الأهالي، بمقتل "م.ع"، 60 عاما، بالمعاش، ومقيم دائرة القسم.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، والعميد حمدي محمد، مأمور قسم الخانكة؛ إذ تبين من التحريات أن وراء ارتكاب تلك الواقعة نجل المجني عليه "ع. م" 31 عاما، عاطل، يعاني من مرض نفسي، وذبح والده من الرقبة، وبعد ذلك أصيب بحالة هياج محاولاً قتل نفسه، حتى أمسك به الأهالي، وتسليمه لرجال الشرطة.

حُرر محضر بالواقعة، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد البوشي، رئيس نيابة الخانكة لمباشرة التحقيقات.

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